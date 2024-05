Cierre de campaña: Asegura Sheinbaum que no va defraudar

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México, aseguró a sus simpatizantes que no los va a defraudar.

La morenista agradeció el apoyo que recibió desde el inicio de su campaña.

"Gracias, gracias, gracias por tanto. El amor que he recibido me compromete más que nunca y por eso les digo no los voy a defraudar", expresó la política durante el cierre de su campaña presidencial.

"Hace casi 6 años, el 1 de julio de 2018, el pueblo de México no solo eligió a un presidente más, sino que decidió cambiar el rumbo de nuestra historia para iniciar, de manera pacífica, la Cuarta Transformación de la República", comentó.

"El pueblo de México dispuso superar el viejo modelo neoliberal y comenzar a escribir el capítulo de la economía moral bajo el liderazgo del mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador!".

La doctora brinda el discurso previo a las votaciones del domingo 2 de junio.

Los Ángeles Azules darán un concierto cuando terminen los discursos políticos.