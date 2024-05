Caso México-Ecuador en Corte Internacional sigue adelante, aclara AMLO

Ciudad de México.- Tras conocer que la Corte Internacional de Justicia desestimó el pedido de medidas provisionales en la demanda de México contra Ecuador por el asalto a la embajada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el juicio sigue abierto y espera que se siente un precedente y que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional.

“Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo y es importante que quede el precedente, para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada que es violar la soberanía de un país y vamos a continuar con esa postura”, expresó el mandatario.

Además, dijo que no buscará diálogo con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. También advirtió que si no hay una disculpa por el asalto a la embajada mexicana en Quito el 5 de abril, los países no tendrán más relaciones diplomáticas. Aunque aclaró que la desconfianza es hacia el presidente, no hacia el pueblo ecuatoriano.

“Tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública primero, segundo, que respeten el derecho de asilo, tercero, que se comprometan a la no repetición”, insistió López Obrador.