Caso 'Mayo' Zambada sale a relucir en reunión Sheinbaum–Rubio

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la captura y traslado de Ismael “Mayo” Zambada a Estados Unidos fue uno de los temas abordados durante su encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante la Mañanera del 4 de septiembre, Sheinbaum explicó que fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien introdujo el tema al exponer el incremento de homicidios registrados en Sinaloa.

“Sí, hablamos de ese tema, porque lo planteó el secretario de Seguridad; se escuchó, pero ya no se profundizó. También hablamos de objetivos de que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, y es de lo que hablamos cuando se dice reciprocidad”, expresó la mandataria desde Palacio Nacional.

Con ello, la presidenta subrayó que la cooperación en materia de seguridad incluye no solo extradiciones hacia Estados Unidos, sino también solicitudes para que personas requeridas por la justicia mexicana sean entregadas al país.