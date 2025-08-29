Capturan en Guerrero a uno de los hombres más buscados por Estados Unidos

Guerrero.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, dio a conocer sobre la captura de un hombre relacionado con los delitos de feminicidio, robo y apropiación indebida de recursos, a quien describió como uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos.

El funcionario informó que Gabriel "N" fue detenido en un operativo realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía mexicana (FGR), en el estado de Guerrero.

"Fue detenido Gabriel N', quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito", señaló el titular de la SSPC.

Una de las imágenes compartidas por las autoridades muestra que Gabriel "N" tenía la orden de extradición 48/2024.