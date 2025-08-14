Capturan en Cancún a personas que agredieron a hombre en club de pádel

Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer sobre la detención de Alejandro Germán “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, en relación a la agresión que sufrió un hombre en un club de pádel.

Las personas son acusadas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación a los hechos registrados el pasado 19 de julio en el Estado de México.

La autoridad investigadora cumplimentó las órdenes de aprehensión en el aeropuerto de Cancún, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Interpol, Fiscalía de Quintana Roo y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

"Dos de los investigados exhibieron copias de recurso de amparo del cual la Fiscalía Edomex no ha sido notificada formalmente por lo que se les trasladará a sede ministerial", se lee en un comunicado.

Hombre, sus escoltas, esposa e hijo agreden a golpes a su rival de pádel

El 19 de julio, Israel M. fue agredido a golpes y amenazado de muerte por Alejandro Germán “N”, quien es dueño de clubes de pádel en el Estado de México.

El periodista Carlos "C4" Jiménez compartió imágenes de las agresiones en las que también participaron la esposa, el hijo y cuatro escoltas armados de Alejandro Germán “N”.

La víctima informó que estaban disputando un partido de pádel. Durante un mal saque, él le reclamó a su rival y de repente fue agredido por esas personas.

Tras el brutal ataque, Alejandro Germán “N” amenazó a Israel con matarlo si iba a la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en Alfa Padel.