Candidato del PAN abandona debate en vivo por 'vinculación' al narco

Mauricio Fernández, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de San Pedro de los Garza García en el estado de Nuevo León, abandonó abruptamente el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Nuevo León (IEEPCNL) a menos de 30 minutos de haber empezado, tras ser acusado de pactar con grupos criminales y no tener derecho de réplica.

Todo ocurrió durante el primer bloque del debate, enfocado en el tema de seguridad, cuando la candidata de Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati, lanzó una acusación al señalar a Mauricio Fernández de pactar acuerdos con el crimen organizado:

“Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro, eso no es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado, hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman. Mauricio, comentas que arreglaste el tema de seguridad, los sampetrinos tenemos memoria, todos sabemos que existió tu grupo rudo, los presumiste, los defendiste y aceptaste de pagarles”, expresó la emecista.

Panista abandona debate EN VIVO

A los 39 minutos de haber iniciado el debate, el panista intentó responder a los señalamientos como derecho de réplica, pero no era su turno, por lo que el moderador rechazó su solicitud para hablar y en un momento de evidente frustración, decidió abandonar el recinto donde se llevaba a cabo el debate.

En declaraciones a medios, aseguró que su participación en el debate tenía como fin un intercambio de ideas respetuoso, no para enfrentar insultos o ser objeto de desprestigio. Asimismo, señaló que le pedirá al equipo jurídico del partido albiazul interponer una denuncia en contra de Canavati por las acusaciones que recibió.

“Perdón, ¡perdón! Yo me voy, yo vine aquí a un debate, no voy a estar escuchando estupideces de una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Yo me retiro con mucho respeto, pero no es posible que no sepan ni de los temas”, dijo antes de retirarse y luego de que el moderador señalará que debía continuar con lo programado.

Posteriormente, el candidato salió del recinto acompañado de su equipo de campaña y al exterior de la sede electoral mencionó que su abandono se debió a una protesta por el formato del debate.

“No voy a estar en un lugar donde no me dan derecho de réplica y más con esa señora totalmente desubicada por que no tiene ni el menor conocimiento. Estoy siendo insultado porque yo vengo a un debate a hablar de propuestas e ideas, y podemos tener diferentes opiniones, pero no agredirme que estoy mezclado con el crimen organizado, esa es una acusación muy fuerte”, dijo.

