Candidata de MC declina a favor de Morena en debate por alcaldía Álvaro Obregón

Ciudad de México.– Durante el debate por la alcaldía Álvaro Obregón, la aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) Esther Mejía declinó su candidatura y anunció que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

La aspirante señaló a su partido de violencia política de género, ya que el instituto político procesó la baja de su candidatura.

"Metí mi escrito, las pruebas y el Instituto Electoral me dijo: 'no te puedes bajar'. Me dieron aquí el fallo, el cual lo dejo para las cámaras y la prensa. Por tal motivo, hoy vengo porque tengo palabra, porque tengo principios, porque tengo valores, pero sobre todo mucho coraje por Álvaro Obregón", declaró.