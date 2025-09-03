Canciller destaca 'buen entendimiento' en acuerdo de seguridad con EU

Ciudad de México.- En una conferencia de prensa conjunta celebrada este miércoles en la capital mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, enfatizó el compromiso bilateral con Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. La reunión se llevó a cabo tras un encuentro privado entre el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y la presidenta Claudia Sheinbaum,.

De la Fuente inició su intervención leyendo un comunicado conjunto entre ambos gobiernos, en el que se reafirma la colaboración para combatir el crimen organizado transnacional. "Ambos gobiernos reafirman su cooperación en seguridad, basada en respeto a la soberanía y responsabilidad compartida, para combatir crimen organizado", señaló el canciller, destacando que esta alianza busca abordar desafíos comunes como el tráfico de drogas, armas y combustibles.

El funcionario mexicano expresó su optimismo sobre el futuro de las relaciones bilaterales, afirmando que existe un "buen entendimiento" en el acuerdo de seguridad alcanzado. "México y Estados Unidos tendrán ‘gran colaboración’ en los próximos meses y años", declaró De la Fuente, subrayando que esta colaboración se dará en un marco de coordinación sin subordinación.

Además, De la Fuente agradeció a Rubio por su labor y por conducir las negociaciones de manera "constructiva, productiva, cordial y con una ruta bien definida para ver hacia adelante". El canciller resaltó los avances recientes, como la entrega de 55 criminales a autoridades estadunidenses, y enfatizó la importancia de mantener un diálogo directo y respetuoso para enfrentar amenazas comunes, sin vulnerar la soberanía de ninguna nación.

Por su parte, Rubio coincidió en el respeto mutuo a la soberanía y elogió los esfuerzos de México en la lucha contra el narcoterrorismo, aunque reiteró la determinación de su gobierno para actuar contra los cárteles "sin importar dónde operen". La conferencia se produce en un contexto de tensiones regionales, con énfasis en la migración irregular y el fentanilo, temas prioritarios para la administración de Donald Trump.