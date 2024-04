Cancelar la mañanera sería violar la Constitución: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el miércoles la posibilidad de que se suspenda su conferencia matutina a petición de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Ayer, la representante de Fuerza y Corazón por México tuvo una reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a quienes solicitó suspender las emisiones de la conferencia, ya que, argumentó, el presidente no se ha contenido de decir comentarios a favor de Claudia Sheinbaum, su contrincante, y sobre el proceso electoral.

Al respecto, López Obrador dijo que cancelar su diálogo circular sería una violación a la libertad de expresión, derecho que está garantizado dentro de la Constitución mexicana.

“¿Cómo nos van a silenciar? ¿Ya las libertades dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos”, declaró el mandatario.

López Obrador insistió que su gobierno garantiza la democracia, la pluralidad de ideas y proyectos, sin realizar censura, por lo que no entiende cómo es que se quieran restringir sus comentarios.