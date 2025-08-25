Cámara de Diputados prepara relevo: PAN asumirá presidencia

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, confirmó que el proceso de sucesión en la Mesa Directiva se realizará conforme a la Ley Orgánica, lo que permitirá al Partido Acción Nacional (PAN) asumir la presidencia durante el segundo año de la actual Legislatura.

La rotación se basa en el orden decreciente de fuerzas políticas: Morena encabezó el primer año y ahora corresponde al PAN, segunda fuerza en San Lázaro.

La votación interna se llevará a cabo este domingo, tras la plenaria de Morena, y el relevo se formalizará el 1 de septiembre con la instalación del Congreso General.

Gutiérrez Luna destacó que su gestión se caracterizó por debates intensos pero respetuosos, y por la aprobación de reformas por unanimidad.

Para el nuevo periodo, el principal pendiente será la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y homologar criterios penales en todo el país.