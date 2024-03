Califica Álvarez Máynez propuestas de Xóchitl como ocurrencias

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, realiza el martes una gira por Tabasco, que incluye reuniones con estudiantes universitarios y mujeres emprendedoras.

Antes del encuentro con empresarias en Villahermosa, el aspirante del partido naranja resaltó que no ve seriedad en las propuestas de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Pues no sé qué se le vaya a ocurrir hoy a Xóchitl si sacarse más sangre u otra cosa, no veo seriedad. No veo una propuesta de país, además la veo cada vez rodeada de personajes impresentables de la política mexicana”, expresó el candidato de MC.

Sobre la propuesta de una cárcel de alta seguridad, Álvarez Máynez consideró: “es una ocurrencia, en vez de esa cárcel, debemos hacer una academia nacional de policías, una academia nacional de mando policiales, a los policías les damos 6 semanas de capacitación y luego los ponemos a cuidar las calles, a los policías no le damos seguro médico, no le damos seguro de vida y luego queremos que protejan nuestras vidas”.

Además, fue cuestionado si declinaría por alguna de las dos aspirantes a lo que respondió: “Jamás nunca, ninguna (posibilidad)”.