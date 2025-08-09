Caen 3 presuntos asesinos de Mario Machuca, líder de la CROC en Quintana Roo

Ciudad de México.- En la Ciudad de México fueron arrestados tres hombres señalados como los autores materiales del asesinato de Mario Machuca, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Quintana Roo.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los sujetos fueron ubicados en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza.

Se trata de Ángel Yair Sánchez Ordaz, de 21 años; Arnulfo Espíndola Mercado, alias "El Nunfo", de 34 años; y Guillermo Nieto Martínez, de 47 años.

Al realizarles una revisión de rutina, se les hallaron nueve bolsas con marihuana.

El homicidio ocurrió el martes en Cancún. Según reportes, los agresores se hicieron pasar por repartidores de Uber Eats y, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra el también exdiputado federal y local.