Cae Miss Guerrero 2024 armada y con 'guarura' en Acapulco

Acapulco.- Medios del Estado de Guerrero reportaron el arresto de Isidora Lagos, Miss Guerrero 2024, en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol.

La joven fue detenida por agentes federales al encontrarse en su vehículo un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Lagos viajaba en una camioneta Dodge Durango blanca, acompañada por un escolta. Durante una revisión en el acceso al puerto de Acapulco, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron el arma en la cajuela.

Ninguno de los ocupantes pudo acreditar su posesión legal, lo que derivó en su detención inmediata.

Ambos fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, donde se determinará su situación jurídica en un plazo de 48 horas.

Isidora Lagos, de 25 años, es originaria de Acapulco, licenciada en Derecho y estudiante de gastronomía. Su trayectoria en concursos de belleza había sido ascendente y se preparaba para representar a Guerrero en el certamen nacional Miss México 2025.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.