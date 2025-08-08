Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes la detención de uno de los presuntos responsables del asesinato de un fiscal del estado de Tamaulipas que habría sido perpetrado por una facción del Cártel del Golfo, designada como organización terrorista por Estados Unidos.

El arresto se produjo en Reynosa, ciudad vecina a McAllen en Texas, y la fiscalía aseguró que hay más personas vinculadas con el homicidio de Ernesto Vásquez Reyna.

Las autoridades vincularon el asesinato del fiscal al robo de combustible , una de las actividades del cártel mencionado que opera en el extremo este de la frontera mexicano-estadounidense.

El sospechoso, solo identificado como Jaret Roberto “H”, contaba con una orden de aprehensión federal y fue localizado en un centro de rehabilitación de Reynosa, donde se escondía. En ese mismo lugar se encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y drogas.

Según la fiscalía, los datos hallados en el celular del ahora detenido “permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo.

Vásquez Reyna fue asesinado el lunes a unas cuadras de las oficinas de la fiscalía federal en Reynosa, una delegación que se dirigía desde hace más de cuatro años.

Compañeros de trabajo del fiscal, que hablaron con The Associated Press bajo la condición de mantener su anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones, indicaron que después de una detención escucharon disparos en el exterior y al salir vieron su vehículo incendiado.

Los funcionarios aseguraron que el fiscal manejaba su camioneta personal en el momento del ataque y no el vehículo blindado que le fue asignado por el gobierno federal y agregaron que a pesar de contar con escoltas los usaban poco y ese día no había salido de la oficina con ellos. Tampoco estaban al tanto de que hubieran sufrido amenazas previas.

En redes sociales se difundieron videos de Vásquez Reyna mientras se escondía detrás del vehículo en medio del ataque armado y posteriormente se ve a la unidad incendiada y el cuerpo del fiscal federal tendido en el pavimento.

Desde 2017, las células del Cártel del Golfo han generado una espiral de violencia debido a su lucha interna por controlar la franja fronteriza y sus zonas aledañas.