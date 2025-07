Buscará Sheinbaum regular precios de vivienda en zonas con gentrificación

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo aseguró durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional que buscará regular el precio de la vivienda en las zonas donde se presenta el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México, particularmente en La Condesa y Roma, donde la alta presencia de extranjeros nómadas digitales ha incrementado el costo de vida de cientos de residentes mexicanos del área, quienes debido a los altos costos de vida, se ha visto obligados a desplazarse a otras zonas.

La mandataria además condenó que debe haber inclusión, rechazó la xenofobia, racismo, clasismo y la discriminación, esto luego de la marcha que se realizó en pasado fin de semana, donde miles de persona protestaron en contra de la llegada masiva de extrajeros para residir en la Ciudad de México.

"Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación, todas y todos los seres humanos somos iguales. Y no podemos tratar a nadie como menos", respondió la presidenta.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo recordó que México ha sido un país "solidario, fraterno" porque siempre ha acogido a personas extranjeras, como en el caso de las personas guatemaltecas que por violencia y discriminación han salido de su país.

Sin embargo, destacó que debe haber inclusión y se debe atacar el fenómeno de la gentrificación para evitar que las personas que tienen decenas de años viviendo en la zona, no se van expulsadas de sus lugares de residencia.

La Presidenta aclaró que antes de proponer una ley contra la gentrificación "habría que ver si una ley federal es necesaria o no, hay que ver la parte que le toca a los estados, pero hay delitos que deben atenderse como del fuero común", y recordó que en la pasada administración de la CDMX ya se había puesto sobre la mesa una iniciativa para evitar los altos costos en las rentas de vivienda.