Busca México prohibir vapeadores y fentanilo desde la Constitución

Ciudad de México.– El paquete de iniciativas de reforma constitucional que presentará el Ejecutivo el 5 de febrero incluye la prohibición del consumo de los vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Una de las iniciativas que voy a presentar, de reforma a la Constitución, es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo; así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción. (…) En el caso de estas drogas, que son dañinas, en seis meses pueden perder la vida los jóvenes, eso no lo podemos permitir", subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo aseguró que se actuará con severidad y reiteró que el Gobierno de la Cuarta Transformación trabaja en evitar el consumo de drogas entre la juventud a través de la generación de oportunidades de trabajo y estudio.

Al mismo tiempo fomenta la integración familiar a partir de valores culturales, morales y espirituales heredados de antiguas culturas.

“Es algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas como el fentanilo porque son de lo más nocivo, causan muchísimo daño”, abundó ante representantes de medios de comunicación.

“¿Cómo se controla la violencia cuando hay un consumo generalizado? Nosotros lo vemos con mucha claridad: Guanajuato tiene niveles económicos de los mejores del país, pero algo sucedió y empezó a crecer el consumo de drogas químicas y por eso Guanajuato hoy es de los estados con más homicidios y esa es la causa principal, entonces no podemos en estos casos voltear a ver a otro lado”, añadió.

Expuso que la federación realiza una encuesta referente al consumo de drogas en México con el propósito de tener más elementos e información para la prevención; en su momento serán publicados los resultados.

“Entre más se mantengan las tradiciones, las costumbres, las culturas originarias; entre menos desintegración familiar existe, menos consumo, pero no queremos que sea hipotético, que no tengamos datos ciertos, no es para suposiciones esto, entonces se mandó a hacer una encuesta”, apuntó.

El presidente López Obrador invitó a la población al debate público y a la creación de soluciones sobre este tema de interés común.

“Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social, podría ser, podría ser que se haga el cuestionamiento de que no hay criminalizar el combate a las drogas, pero si se están atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y de la delincuencia? Es un buen tema”, planteó.

El mandatario mencionó que continúa la campaña permanente del Gobierno de México que brinda información con el objetivo de prevenir a la juventud sobre el uso de drogas químicas y productos nocivos para la salud.

Anunció que el próximo sábado 17 de febrero todo el sistema educativo tendrá una jornada nacional contra las drogas químicas y el fentanilo; esta se llevará a cabo en respuesta a la solicitud de madres y padres de familia, así como personal docente.

En el caso de la comercialización de vapeadores, el presidente López Obrador detalló que enviará una iniciativa de reforma para prohibir los vapeadores, tras la anulación del decreto del Ejecutivo, emitido en mayo de 2022, por parte del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek.

“No estamos de acuerdo con ese criterio de la Corte de que se afecta, si se prohíben los vapeadores, la libertad de mercado. Imagínense. Es lo más antisocial que puede haber, sostener esa postura. (…) Es un criterio mercantilista y corrupto para ser claros porque eso es corrupción; no se puede justificar algo así con la libertad de mercado, con la libertad comercial, no se puede de ninguna manera. Son derechos humanos, es el derecho a la salud, ¿cómo se va a atentar contra la salud de la gente, contra la salud de los jóvenes sobre todo? Entonces vamos a volver a plantearlo”, puntualizó.

Recordó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo un estudio único en el mundo sobre el contenido de los vapeadores. Tienen al menos 25 sustancias ocultas y altamente dañinas como linalol —usado como insecticida contra moscas y cucarachas— y alcohol bencílico —producto empleado en jabones, cremas y productos de limpieza—.

“Vamos a pedir la prohibición de los vapeadores y otras cosas que no quiero adelantar ahora, pero sí se va a plantear. (…) No puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño, que destruye la salud de las personas, el caso de los vapeadores. Además, no se puede permitir algo que oculte de qué están hechos los productos, qué sustancias tienen, que es lo que pasa con los vapeadores”, aseveró.