Busca Claudia Sheinbaum desarrollar la ganadería y agricultura

Ciudad de México.- Al encabezar la supervisión de Programas para el Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación del Plan Campeche, cuyo principal objetivo es el impulso a campos ganaderos y agricultores del estado.

“¿En qué consiste el Plan Campeche? Uno, vamos a desarrollar todavía más la ganadería, va a haber Créditos a la Palabra, vamos a aumentar aquí, en Campeche, la producción de arroz. Campeche fue uno de los grandes productores de arroz de nuestro país y después se fueron abandonando los apoyos. Tiene muchas virtudes Campeche:aquí hay agua, aquí se puede desarrollar el cultivo del arroz, entre otros cultivos”, explicó desde Escárcega.

Informó que para aportar al crecimiento de la entidad también se implementarán acciones como el desarrollo del puerto de Seybaplaya, la construcción de un centro modal para los trenes de pasajeros del Tren Maya, que en 2027 también será de carga, así como nuevas preparatorias y universidades como la “Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud.

Puntualizó que lo más importante para la consolidación de la Cuarta Transformación es escuchar a los mexicanos y las mexicanas, esto, tras reafirmar que el 1° de junio de 2025 todo el pueblo de México podrá elegir integrantes del Poder Judicial, ya que esa fue la voluntad popular que dio origen a la reforma en la Constitución.

“Estaba leyendo la Ley de Amparo y en el artículo 61 dice que la Ley de Amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea, la jueza se está extralimitando. Por eso dijimos: El pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación, porque la jueza no está en su derecho. En México el pueblo manda,”

Recordó que para seguir generando mejores condiciones de vida para los mexicanos, en Campeche y en todo el territorio nacional se crearán nuevos Programas para el Bienestar como la Pensión Mujeres Bienestar, que en 2025 beneficiará a mexicanas de 63 y 64 años, pero que, paulatinamente llegará a quienes tengan entre 60 y 64 años

Asimismo, la nueva Beca Universal “Rita Cetina” que en su primera fase apoyará a todos los estudiantes de secundaria del país y posteriormente también a alumnos de preescolar y primaria.

Y, finalmente, el programa Salud Casa por Casa, con el que se acercará, a partir de febrero del 2025, atención médica a todos los adultos mayores; para ello, servidores de la nación iniciaron el censo para conocer su estado de salud; este lunes 21 de octubre comienza la contratación de más de 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que se harán cargo de las visitas domiciliarias, así como de la prescripción de medicamentos que podrán ser adquiridos en las nuevas Farmacias del Bienestar que serán construidas a un costado de las sucursales del Banco del Bienestar.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 700 mil mujeres ya se inscribieron a la Pensión Mujeres Bienestar, quienes recibirán este apoyo a partir de 2025, junto a las 320 mil personas que en Campeche reciben Programas para el Bienestar.

“Venimos aquí a reiterar nuestro compromiso de seguir sirviendo al pueblo y asegurarles que los Programas del Bienestar van a continuar en todo el territorio nacional.”

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo,destacó que más de un millón de madres y padres de familia han participado en siete mil asambleas realizadas en escuelas secundarias públicas del país para recibir información sobre la nueva Beca Universal “Rita Cetina”, que entregará mil 900 pesos por familia, más 700 pesos por cada hijoadicional.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, celebró que la prosperidad sigue llegando al estado, gracias a la compresión que la Presidenta de México tiene sobre las necesidades de las y los campechanos.

“Nadie mejor para entendernos, para querernos, porque Claudia sabe de luchas, ella viene de luchas por la igualdad, la justicia.”

También acompañaron a la Presidenta de México: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF),Andrés Lajous Loaeza y el presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath.