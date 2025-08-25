Bloqueos paralizan rutas entre Sinaloa y Nayarit

Ciudad de México.- Al menos dos bloqueos carreteros se registraron el lunes en los tramos libre y de cuota que conectan Escuinapa, Sinaloa, con el norte de Nayarit. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, grupos del crimen organizado despojaron unidades de transporte de carga para atravesarlas en las vías, prenderles fuego y colapsar el tránsito.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, en redes sociales circulan versiones sobre enfrentamientos armados en el municipio.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar desplazamientos hacia la zona mientras se trabaja en restablecer el orden.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno fueron desplegados para retirar los vehículos y liberar las rutas. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni víctimas relacionadas con los hechos.