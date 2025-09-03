Bloqueos, balaceras y dos heridos deja jornada violenta en Tamaulipas

Matamoros.- Bloqueos y balaceras se registraron en distintos sectores del municipio de Matamoros, tras una agresión contra cuerpos de seguridad estatales. El saldo preliminar incluye dos personas heridas por proyectil: un adulto y un menor de edad, además de dos policías lesionados.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la tarde, generando pánico entre la población y afectaciones severas a la circulación vehicular. Se reportaron obstrucciones con vehículos volcados, ponchallantas y unidades de transporte público atravesadas en vialidades clave como la carretera Reynosa-Matamoros, el ejido Las Rubias, Zona Industrial, Las Palmas y Esteros.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que los bloqueos fueron colocados para obstaculizar la acción de las autoridades. En uno de los vehículos involucrados se localizaron armas de fuego, cartuchos y un chaleco táctico.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron para liberar las vías y garantizar la seguridad. El alcalde Alberto Granados pidió a la ciudadanía extremar precauciones y mantenerse informada por canales oficiales.