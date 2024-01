Bill Clinton se pasea por calles de San Miguel de Allende

En medio del escándalo por el caso Jeffrey Epstein por la publicación de la “lista negra” de personalidades ligadas al multimillonario en la que es mencionado, el expresidente Bill Clinton fue captado mientras se paseaba tranquilamente por las calles de San Miguel de Allende, en Guanajuato.

Recientemente, una foto de Bill Clinton en calles de San Miguel de Allende comenzó a circular en redes sociales, incluida una publicación del presidente municipal de dicho “pueblo mágico”, Mauricio Trejo Pureco, quien confirmó que el presidente de Estados Unidos se encontraba de visita en ese destino turístico.

El edil destacó en su publicación que Bill Clinton “se pasea tranquilo y seguro” por las calles de San Miguel de Allende y aprovechó para darle la bienvenida:

“Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT! Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!!”, expresó el alcalde de citado pueblo mágico de Guanajuato.