Bienvenidos: Mario Delgado sobre apoyo de expriistas a Sheinbaum

Ciudad de México.- El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, avaló que exintegrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hayan expresado su apoyo a la precandidata Claudia Sheinbaum Pardo.

El martes, un grupo de 18 expriistas anunciaron su apoyo a la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y arremetieron contra Xóchitl Gálvez, a quien consideraron un títere.

La Alianza Progresista se integró por los exgobernadores Eruviel Ávila y Alejandro Murat; los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga; y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba.

El grupo aclaró que su adhesión al proyecto de Sheinbaum Pardo no es para buscar nuevos cargos, sino que los mueve “el amor por México”.

“Eruviel Ávila no está en busca de chamba ni de hueso”, aseguró el exmandatario. Añadió: “mientras la bicicleta de la otra opción lleva un tiempo pedaleando con lentitud, nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, da pasos firmes, seguros y constantes”.

Sobre el apoyo de los expriistas, Mario Delgado consideró que es natural de parte de las personas que se han hartado de las decisiones de la oposición, y agradeció que se haya aclarado que no buscan cargos.

“Sorprendente para bien, son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho –ya no estamos conformes con la ruta del PRI–, y cómo van a estar conformes si el PRI está entregado a la derecha. Hay una coincidencia con el proyecto de la Cuarta Transformación y lo que más me gustó es que dijeron –no vamos por cargos–, que me permite darles la bienvenida”, expresó Delgado.

El líder de Morena añadió que las puertas del movimiento están abiertas para ellos, no así las del partido o del equipo de precampaña, ya que de él no dependen su integración.