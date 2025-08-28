Bankaool une el norte de México: alianza entre Sinaloa, Sonora y Chihuahua

Chihuahua.- Una vez más el desierto demostró que no es un límite, sino origen de oportunidades. Gracias a una nueva alianza comercial de Bankaool, Sinaloa, Sonora y Chihuahua se unen bajo una visión compartida que promete transformar la manera en que se impulsa el crecimiento desde el noroeste de México.

Esta visión se fortalece con la incorporación de Jesús Villegas como aliado de Bankaool en la región, luego de su experiencia en CIBanco e Intercam y 29 años de expertise en la banca. En su experiencia profesional destacan la lealtad y confianza, pues lleva más de 20 años trabajando con el mismo equipo conformado por 17 personas, quienes también se suman a Bankaool para asegurar la continuidad de un buen servicio a su cartera de clientes.

Chihuahua, de donde es originario el banco, comparte rasgos con Sinaloa y Sonora forjados en el trabajo duro, una economía fuerte en el sector primario y una fuerza industrial en ascenso. Bankaool, como catalizador clave en esta nueva etapa, suma su compromiso de poner en el centro a las personas y promete impulsar el crecimiento de miles de familias y negocios de toda la región.

Para Bankaool, esta alianza no solo consolida su presencia en el norte, sino que refuerza los valores que conectan con esta tierra: aquí se trabaja con garra, se piensa en grande y se pisa fuerte sin miedo a ganar.

Porque aquí, en el norte, no solo se comparte territorio; se comparte visión, valores y el orgullo de hacer las cosas bien.