Baja inflación anual en México; se ubicó en 3.51%

Ciudad de México.– La inflación anual en México tuvo una baja al ubicarse en el 3.51 por ciento, un aumento del 0.27 por ciento en comparación con el mes anterior, pero mucho menor a la comparada con el mismo periodo de 2024, cuando se ubicó en el 5.7 por ciento, dio a conocer el Inegi en su reporte de inflación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

De esta manera, la inflación vuelve a estar dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), de 3% +/- 1 punto porcentual.

A detalle, el informe del Inegi mostró que la inflación subyacente, que es la que toma en cuenta Banxico para su decisión de política monetaria, continúa por arriba del objetivo.

En julio, el Índice Subyacente — que elimina los bienes y servicios con precios más volátiles — reportó una ligera desaceleración al pasar de 4.24 a 4.23 por ciento anual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.22 % y los de servicios, 0.39 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.13 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios (huevo, papa, cebolla, nopal, lechiga, col) y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.13 por ciento, reporto en Inegi.