Avanza propuesta del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se registran avances en el diseño de la iniciativa del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial (IA), la cual se encuentra bajo la coordinación de José Antonio Peña Merino, titular de la futura Agencia de Transformación Digital.

“Es una estrategia que llamamos Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, con varias aristas y áreas: desde la formación científica en ingenierías de IA hasta su vinculación con distintos sectores”, explicó la mandataria en conferencia desde Palacio Nacional.

Sheinbaum adelantó que en octubre próximo podría presentarse de manera formal la iniciativa, que incluye aspectos de normativa y regulación en torno al uso de la inteligencia artificial.

“El marco normativo y regulatorio sobre inteligencia artificial lo está coordinando Pepe Merino; hemos avanzado y pienso que en octubre ya tendremos completa la iniciativa”, agregó.

IA y educación, ejes estratégicos

En el Google Cloud Summit 2025, realizado en la Ciudad de México, el presidente de Google Cloud, Eduardo López, destacó que actualmente las empresas enfrentan un momento “extraordinario” para aprovechar la IA.

Señaló que sus aplicaciones más relevantes estarán en el sector educativo: “Cuando hablamos de educación no solo nos referimos a niveles universitarios o a formar desarrolladores, sino a ayudar a las personas en su vida cotidiana”.