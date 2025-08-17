Auxilian Ángeles Verdes a más de 60 mil turistas durante el periodo vacacional

Ciudad de México.- La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México dio a conocer que la Dirección General de Servicios al Turista, Ángeles Verdes, atendió a 60 mil 500 turistas con asistencia mecánica, orientación e información turística de manera gratuita durante el periodo vacacional de verano 2025, el cual concluirá el próximo 31 de agosto.

Se informó que 49 mil 470 turistas fueron atendidos en carretera; 6 mil 587 a través del número de emergencia 078 y de la aplicación móvil; así como 4 mil 443 en el Módulo de Información Turística ubicado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El 76.8 por ciento de los servicios otorgados correspondió a asistencia mecánica; el 18.5 por ciento a información turística; y el 4.8 por ciento a asistencia al turista, apoyo en accidentes, traslados y atención en emergencias.

Los tipos de asistencia más solicitados fueron: 18.8 por ciento por problemas de neumático; 16.8 por ciento por fallas en el motor; 12.5 por ciento por sobrecalentamiento o fallas en el sistema de refrigeración; 9.8 por ciento por solicitudes de información de sitios turísticos; y 9.7 por ciento por problemas en el sistema eléctrico.

Los servicios están disponibles los 365 días del año, con cobertura nacional, y pueden solicitarse marcando el número gratuito 078 o mediante la aplicación móvil Ángeles Verdes, disponible para dispositivos Android y iOS.

Para el presente periodo vacacional, fueron desplegados 723 elementos operativos y más de 300 unidades vehiculares para orientar, auxiliar y acompañar a las y los turistas en más de 37 mil kilómetros de carreteras.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur, invitó a todos los turistas que viajan por las carreteras de México a disfrutar de las vacaciones con responsabilidad y confianza en el acompañamiento que ofrecen los Ángeles Verdes. Asimismo, emitió las siguientes recomendaciones: