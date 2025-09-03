Atentan contra juez de control en Tula, Hidalgo

Hidalgo.- El juez de control Víctor Hugo Matadamas Barranco, adscrito al Juzgado Penal Acusatorio y Oral del distrito judicial de Tula, fue víctima de un ataque armado esta mañana mientras circulaba en su vehículo por la colonia Iturbe, en este municipio hidalguense.

El incidente, perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta, dejó al magistrado con al menos tres heridas de bala, en un contexto de creciente disputa territorial entre grupos criminales por el control del narcomenudeo y el huachicoleo en la región.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, el atentado ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la calle General Francisco Villa, cuando los agresores dispararon contra el automóvil Mazda blanco que conducía el juez. Los impactos rompieron los vidrios del lado del pasajero y provocaron que el vehículo chocara contra un poste de luz.

Matadamas Barranco resultó herido en el rostro, la espalda, la mano derecha y el antebrazo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Tula de Allende. Su condición se reporta como delicada pero estable, sin riesgo vital inmediato.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (Pgjeh), encabezada por Francisco Fernández Hasbun, inició de inmediato una carpeta de investigación y desplegó un operativo conjunto con corporaciones municipales, estatales y federales, incluyendo la Guardia Nacional, en la zona Tula-Tepeji para localizar a los responsables. Hasta el momento, no se reportan detenciones, y la Agencia de Investigación Criminal procesa la escena del crimen en busca de indicios balísticos y videograbaciones de cámaras de seguridad.