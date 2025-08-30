Ataques a hospitales en Culiacán dejan 5 muertos en menos de 24 horas

Culiacán.- Una ola de violencia sacudió la capital sinaloense con una serie de ataques armados dirigidos contra tres hospitales en menos de 24 horas, dejando un saldo preliminar de al menos cinco personas muertas y cuatro heridas.

Los incidentes, atribuidos a disputas entre facciones del crimen organizado, han generado pánico entre el personal médico, pacientes y la población en general, mientras las autoridades locales y federales despliegan operativos para contener la situación.

El primer ataque ocurrió la noche del viernes 29 de agosto alrededor de las 9:00 de la mañana en las inmediaciones del Hospital Civil de Culiacán, ubicado en la avenida Álvaro Obregón. Un grupo de hombres armados abrió fuego contra personas que se encontraban en la sala de espera y el área de urgencias, resultando en tres muertos y cuatro heridos, entre ellos una menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas como presuntos miembros de grupos rivales, aunque las autoridades no han confirmado su afiliación.

La violencia escaló este sábado 30 de agosto con dos ataques adicionales. En una clínica privada del centro de la ciudad, sicarios disfrazados como personal médico ingresaron a la habitación de un paciente herido y lo ejecutaron.

Minutos después, en el Nuevo Hospital General de Culiacán, otro grupo armado ultimó a un segundo paciente.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que los ataques fueron "atentados dirigidos" y descartó heridos entre el personal médico en los incidentes del sábado, aunque enfatizó la necesidad de reforzar la seguridad en las instalaciones de salud. Corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se movilizaron inmediatamente, blindando los hospitales y realizando patrullajes en la zona.