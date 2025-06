Asistirá Sheinbaum al G-7 como observadora

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum viajará del 16 al 18 de junio a Kananaskis, Canadá, para participar en la 51ª Cumbre del Grupo de los Siete (G-7) donde México fue invitado como Estado observador junto a países como Australia, Brasil, India y Ucrania.

Durante su participación, Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales con líderes internacionales, incluida una posible conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se abordarán temas como migración, comercio y seguridad.

La mandataria confirmó que viajará en avión comercial y que su agenda incluye asistir al almuerzo de trabajo titulado “Energy Security: diversification, technology and infrastructure to ensure access and affordability in a changing world”, el próximo 17 de junio.

El G-7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, es un foro de alto nivel que discute los principales desafíos globales, desde el cambio climático hasta la economía internacional.