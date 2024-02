Asegura Slim que Telmex ya no es negocio pero descarta venderla

Carlos Slim.- El empresario mexicano Carlos Slim Helú informó que su empresa Telmex ya no es negocio y que se encuentra en números rojos desde hace 10 años debido a la gran carga que presenta el paseo laboral que contiene.

Sin embargo, descartó la posibilidad de venderla en su totalidad ya que acordó con sus hijos, “puedes vender un cacho, pero tiene que ser mexicana”, acotó el magnate en conferencia.

“En el caso de Telmex, nos heredaron una bomba de tiempo que, durante los últimos 12 años, no hemos cobrado, no hemos dado ni un dividendo en Telmex, no hemos recomprado nada en la empresa, y hemos tenido que estar apoyando. Nos heredaron unas pensiones, unas jubilaciones, que son a los 48 y a los 53 años. Ya se reestructuró eso. Además, acababan ganando de 160 a 170 de lo que ganaban al salir al último año, porque ganan lo que se les da de jubilaciones más lo del Seguro Social, más 15 o 12 por ciento de la Siefore”, dijo.