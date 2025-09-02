Asegura Sheinbaum que nuevo Poder Judicial será mejor porque hay cambio de era

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Shenbaum celebró y aseguró desde Palacio Nacional que el Poder Judicial en México será mejor que en el pasado luego de que hubo un cambio de era con la llegada de nuevos ministros, magistrados y jueces.

“Es un cambio de era en el Poder Judicial, es una transformación muy profunda, no hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial”, dijo.

“El objetivo que tiene es que todos los que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés en particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder judicial, sino la justicia, la impartición de justicia”, puntualizó.

La mandataria mexicana apuntó que los nuevos juzgadores tienene el reto principal de que sí hay impartición de justicia en nuestro país.

Ayer los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomaron protesta de su nuevo puesto tras las elecciones de junio. De la misma maner lo hicieron cientos de personas juzgadoras, quienes rindieron protesta en la previa en el Senado de la República.