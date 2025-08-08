Asegura Sheinbaum que no habrá invasión militar de Estados Unidos a México

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum pardo aseguró durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional que no habrá invasión al territorio nacional por parte del ejército de Estados Unidos, esto después de que el portal de noticias The New York Times aseveró que el presidente Trump firmó una orden para actuar militarmente en países extranjeros en contra de grupos del narcotráfico, considerados como terroristas en aquel país.
"No habrá invasión", aseguró la mandataria, además, dio a conocer que ya conocía el contenido de la nueva orden ejecutiva en la que el gobierno de Estados Unidos declara que planeará acciones militares con cárteles.
"Ya me había adelantado algo el presidente que venía una orden así, pero no tiene que ver con el territorio mexicano", aseguró durante la conferencia matutina. "Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado", subrayó.
Sheinbaum afirmó que en cada llamada y contacto diplomático con autoridades de Washington se ha dejado claro que México no permitirá la presencia de fuerzas armadas extranjeras:
Fue esta mañana que el periódico estadunidense The New York Times publicó un artículo en donde dio a conocer que el presidente Donald Trump había firmado en secreto una orden para que el Pentágono comenzara a planear acciones ofensivas en países extranjeros, especialmente en América Latina, contra los cárteles y organizaciones delictivas consideradas como terroristas, incluídos principalmente los de América Latina.