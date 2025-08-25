Asegura Sheinbaum abasto de medicamentos en centros de salud de 23 estados

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo aseguró esta mañana en su conferencia desde Palacio Nacional que 8 mil 061 centros de salud en 23 estados del país ya cuentan con el abasto de medicamentos, insumos así como equipo de trabajo gracias a las “Rutas de la Salud” que completaron la entrega de 10 mil 497 equipos o kits.

Sheinbaum destacó la implementación de las "Rutas de la Salud", un programa orientado a llevar servicios médicos a las comunidades que carecen de atención cercana.

Subrayó que esta estrategia se complementa con la entrega de kits e insumos médicos destinados a abastecer a los centros de salud, con el propósito de garantizar que cuenten con medicamentos, material de curación y equipo básico para atender a la población. Según explicó, hasta este domingo se tenían todos los medicamentos.