Asegura AMLO que sí recibirá a la madre buscadora Ceci Flores

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el jueves que sí se reunirá con Ceci Flores, una madre buscadora de Sonora que ha exigido ver al mandatario para entregarle la pala de mando para que se sume a la búsqueda de personas desaparecidas.

López Obrador justificó no haberla recibido esta semana porque los grupos conservadores pueden aprovechar el tema para atacarlo, por lo que esperará hasta que terminen las elecciones para dialogar con ella.

“Con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo, hay un plan de buscar a desaparecidos, todo el gobierno estamos en eso, ya hemos encontrado a miles de desaparecidos, acabamos de informar y hemos encontrado alrededor de 20 mil”, comentó el presidente en su conferencia desde Oaxaca.

El lunes y martes, la activista de Sonora acudió al Palacio Nacional para tratar de dialogar con el mandatario. El martes, la madre buscadora acudió con ropa de beisbolista y dijo que López Obrador sí recibía a los deportistas, por eso cambió su atuendo.

“Hoy no vengo como madre buscadora, vengo como beisbolista, a ver si así me atiende porque no atiende a madres buscadoras, pero atiende beisbolistas”, dijo Flores.