Asaltan y secuestran a familia en carretera de Veracruz

Veracriz.- Una familia originaria de Hidalgo fue asaltada y secuestrada por un grupo armado en la zona de las Cumbres de Maltrata.

La víctimas fueron interceptadas y despojadas de su vehículo y pertenencias cuando regresaban de sus vacaciones en Yucatán.

Los integrantes de la familia, entre ellos cuatro adolescentes y un adulto con discapacidad, fueron obligados a caminar más de cinco kilómetros por la región montañosa de Acultzingo.

Gracias a que uno de los menores llevaba su celular, logró enviar su ubicación para pedir auxilio y la Guardia Nacional pudo localizarlos y rescatarlos luego de varias horas de búsqueda en condiciones difíciles en la comunidad Magueyes, en los límites de Veracruz con Puebla.

Tras el rescate, la familia narró que fue alrededor de las 8:00 de la noche cuando circulaban por las Cumbres de Maltrata que fueron interceptados cuando viajaban a bordo de una camioneta tipo SUV, de la cual fueron despojados con todo y maletas.

El personal del destacamento de Guardia Nacional, ubicado en el entronque a la congregación Vicente Guerrero, de Río Blanco, implementó un operativo para salvar a las víctimas.