Asaltan piratas plataforma de Pemex en Sonda de Campeche

Ciudad de México.– La empresa estatal Pemex dio a conocer que un grupo armado logró abordar la plataforma Akal-R, ubicada en la Sonda de Campeche, y logró sustraer cerca de 50 equipos de respiración autónoma, por lo que el asalto derivó en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como en el reforzamiento de las medidas de seguridad y vigilancia con apoyo de la Secretaría de Marina.

El asalto fue reportado la noche del 18 de agosto y desencadenó operativos coordinados a cargo de autoridades federales.

Los equipos sustraídos son indispensables para la seguridad del personal, ya que permiten la entrada de aire limpio en situaciones de emergencia con presencia de gases tóxicos o déficit de oxígeno.

“No se presentaron trabajadores lesionados y se brindó atención médica a tres trabajadores que presentaron crisis nerviosa tras el incidente, los cuales fueron estabilizados en la propia instalación“, indicó la empresa en su comunicado.

La plataforma Akal-R es una instalación satélite del complejo Akal, parte del yacimiento Cantarell en la Sonda de Campeche. Su función principal es brindar apoyo logístico, transferencia de personal y materiales, así como servir de punto de monitoreo y soporte para las operaciones de extracción y mantenimiento en el área.