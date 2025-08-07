Arrestan a presuntos asesinos de Fernandito; lo habrían secuestrado por deuda

Estado de México.– Autoridades del Estado de México dieron a conocer que lograron el arresto de Carlos 'N', Ana Lilia 'N' y Lilia 'N', quienes están señalados de ser los presuntos prestamistas que habrían secuestrado a Fernandito, el niño de cinco años que fue hallado sin vida luego de que fue secuestrado por una supuesta deuda de su familia de mil pesos.

Los ahora detenidos habrían retenido al pequeño en garantía para que su madre les pagara mil pesos que supuestamente le prestaron en días anteriores.

Según las investigaciones de la fiscalía mexiquense, se pudo establecer que el pasado 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de una vecina, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

Al no lograr obtener el dinero de la deuda, los señalados habrían tomado al menor para retenerlo por siete días como garantía hasta que se liquidara el pago. Cuando llegó la policía al sitio, el menor apareció sin vida.

Los presuntos involucrados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de persona, así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de la víctima y después los remitió ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quien determinará su situación jurídica.