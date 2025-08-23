Arrestan a 'El Estúpido', líder de 'Los Estúpidos', por secuestro en CDMX

Ciudad de México.– Autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que lograron el arresto de Luis Alberto "N", apodado "El Estúpido", presunto líder de la banda criminal "Los Estúpidos", por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la Policía de Investigación de la capital del país, el sujeto fue aprehendido en un domicilio de la colonia Santa Úrsula Xitla, ubicada en la alcaldía Tlalpan. El líder criminal ahora es acusado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Tras estos hechos, las autoridades capitalinas dieron seguimientos y abrieron una investigación en su contra desde, al menos, el año 2020.

El sujeto anteriormente había sido detenido por su posible intervención en un homicidio, proceso que enfrentaba en libertad por determinación de un juez federal.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos por los que fue aprehendido se remontan a julio de 2020, cuando una familia completa, integrada por un hombre, su esposa y sus dos hijas, fue interceptada por otro vehículo mientras viajaba en un taxi en la colonia San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta.

“Los Estúpidos” operan principalmente en la zona sur de la capital y están vinculados con delitos como robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo.

La FGJCDMX reiteró mediante un comunicado su compromiso con la investigación de delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos generadores de violencia en la Ciudad de México. Un juez de control definirá en las próximas horas la situación jurídica del detenido.