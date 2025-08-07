Arrestan a activista Luis Rey en Chiapas; lo acusan de tráfico de migrantes

Ciudad de México.– El activista Luis Rey Villagrán, quien fue una de las figuras más destacadas en la organización de las caravanas migrantes desde Chiapas, fue arrestado en el estado sureño y fue acusado de delincuencia organizada y tráfico de personas migrantes, dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

El arresto, según autoridades, se dio tras una investigación e inteligencia, por lo que agentes de diferentes corporaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis Rey. Cabe señalar que Luis Villagrán se preparaba para la salida de una nueva caravana migrante con al menos 500 personas con destino al norte del país.

Cortesía

Autoridades aseguraron que en sus labores se identificó una red de polleros, donde utilizaban diferentes organizaciones y fundaciones de apoyo a migrantes como fachada, para realizar el tráfico de personas y la distribución de droga por territorio nacional.

Con esto, se ubicó a Luis Rey como el encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional, además de ser uno de los principales impulsores de caravanas de migrantes y contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.



Con la información obtenida se identificó el municipio de Tapachula, como la zona de movilidad de dicho sujeto, se implementaron recorridos terrestres, donde los agentes de seguridad lo ubicaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.