Arremete AMLO contra el NYT por portada sobre Trump

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó su rechazo a la portada del New York Times en la que se refiere al republicano Donald Trump, tras su atentado, la cual dice: "Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre".

"Sale el New York Times, una portada groserísima en contra del expresidente Trump, después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín, el New York Time y le contesta (Elon) Musk en un mensaje de Twitter. Estamos hablando de la crisis de medios, para que no estemos pensando que es slo México", expresó el mandatario.

El tabasqueño dijo que este tipo de publicaciones no lo hacen los medios de comunicación en México, enlistando a varios diarios nacionales que en otras ocasiones ha señalado que manipulan la información, incluso refirió que "le han bajado", ya que el pueblo está muy "politizado" y consideró que eso le hace falta a los ciudadanos en EU.

"Esto es lo que dice el New York Times y es después del atentado y es su editorial, no? 'Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre', o sea así, imperativo, autoritario y (Elon) Musk les dice: 'Son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía', porque lo hacen creo que es al siguiente día del atentado", leyó AMLO en su conferencia de prensa.

López Obrador destacó que se debe seguir "luchando por la verdad" y combatiendo la manipulación y desinformación en medios ya que, dijo, es como estar "sometidos a una banda de extorsionadores que son los que dominan, forman opinión pública".