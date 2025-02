Arreglo matrimonial entre niños de 13 años genera polémica

Guerrero.- Gael y Celia, de 13 años de edad, celebraron su arreglo matrimonial en la comunidad de Huamuchitos, en Acapulco, Guerrero, lo que causó polémica cuando en redes sociales se difundieron imágenes.

Las críticas escalaron cuando transcendió que el matrimonio se dio por "arreglos" entre familiares de ambos.

El evento fue transmitido en redes sociales, donde se apreció música de banda, bebidas alcohólicas y comida.

Ante esto, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, dijo que el "arreglo matrimonial" entre los menores fue por usos y costumbres.

"No se hizo de manera formal ningún matrimonio, eso lo hicieron, como se dice, de usos y costumbres, sin la legalidad. Pero bueno, eso ya no compete a la autoridad como tal, ahí es un acuerdo entre ellos, pero oficialmente no tenemos ningún registro", dijo la presidenta municipal de Acapulco cuando fue cuestionada al respecto.