Apuntan Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava a creación de nuevo partido

Ciudad de México.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, y Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, abrieron la posibilidad de formar un nuevo partido político que inicie operaciones en 2025.

Cuevas dijo que el 15 de enero de 2024 se hará la conformación de una organización política que será la base del partido, que pretende aglutinar, preferentemente, a académicos.

Además, la alcaldesa ha recibido invitaciones de diversos partidos políticos para integrarse, pero la decisión la anunciará hasta el 22 de enero de 2024.

“No he tomado una decisión final quiero seguir escuchando a la gente, no quiero que me tachen de traidora”, comentó Cuevas.