Apuesta Sheinbaum por atención a las infancias

Ciudad de México.- Apoyar a los niños, niñas y jóvenes de todo el país como un pilar de la Transformación, reiteró en Chilapa de Álvarez, Guerrero, la precandidata Claudia Sheinbaum Pardo.

La representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia aseveró que una de las grandes prioridades del siguiente piso de la 4T será proteger, garantizar y ampliar los derechos de las infancias y juventudes.

“Ahora tenemos que apoyar, no al futuro del país, porque los niños y niñas no son el futuro, son el presente, porque si no apoyamos a los niños y niñas ahora, a la niñez, a la infancia, después de adultos. ¿Cómo van a crecer? Por eso, vamos a apoyar gradualmente a todas las niñas y niños de Chilapa y del país”, aseguró.

Destacó la necesidad de incrementar los apoyos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado, lo que se logrará al fortalecer el sistema de salud, seguir con programas como Sembrando Vida y la pensión para adultos mayores, así como la construcción de más universidades públicas o la implementación de una beca para todos los niños y niñas.

“No luchamos tantos años para que ahora que, viene la sucesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se vaya a traicionar la gran lucha del pueblo de México, todo lo contrario, nosotros rendimos a esos héroes y a esas heroínas”, comentó Sheinbaum.

Al respecto, aseguró que es indispensable trabajar en unidad para cerrarle las puertas a la oposición, que en el pasado protegió sus privilegios, incrementó la corrupción, privatizó los bienes de la nación, lideró fraudes electorales y en especial olvidó al pueblo de México, por lo que reiteró el llamado a fortalecer los cimientos de la 4T para darle continuidad a la gran Transformación iniciada en el 2018.

‘’Esta región ha sido históricamente muy olvidada, hasta que llegó el Presidente López Obrador y yo me comprometo aquí con ustedes, que junto con Evelyn de la mano, vamos a invertir aquí, en la montaña de Guerrero’’, puntualizó.

Por su parte, Jacinto González Varona, dirigente estatal de Morena y Victoriano Wences Real, dirigente estatal del PT reconocieron en Claudia Sheinbaum una mujer con la que se garantizará la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que hicieron un atento llamado a la unidad a favor de la precandidata de Morena, PVEM y PT para que la 4T continúe.