Aplaza EU restricciones a CIBanco, Intercam y Vector

Ciudad de México.- La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una prórroga en la entrada en vigor de las restricciones financieras contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Originalmente previstas para el 4 de septiembre, las medidas ahora se aplicarán a partir del 20 de octubre de 2025.

La decisión responde a los avances del gobierno mexicano en el manejo temporal de las instituciones señaladas y en la implementación de medidas contra el financiamiento ilícito. Fincen las había clasificado como “de principal preocupación por lavado de dinero” bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND.

La prórroga ocurre en medio de la demanda que CIBanco interpuso ante la Corte del Distrito de Columbia, donde argumenta que la sanción equivale a una “pena de muerte institucional” al excluirlo del sistema financiero estadounidense.

El Tesoro y el Gobierno de México mantienen coordinación para fortalecer la protección de sus sistemas financieros frente a redes criminales transnacionales.