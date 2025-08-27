Aplauden senadores del PRI la violencia de 'Alito'

Ciudad de México. - Los senadores priistas arroparon a su dirigente y compañero en la Cámara alta, Alejando “Alito” Moreno tras la agresión física que cometió contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y con esa acción aplaudieron su reacción violenta.

Durante una conferencia de prensa, para explicar lo sucedido al término de la Sesión de la Comisión Permanente, la bancada tricolor rodeó a Alito, mientras él se justificaba, avalando las razones por las que golpeó al morenista.

“No se puede tratar a una compañera legisladora con esa falta de respeto, porque ahí sí es hombre este cobarde. ¡Gritarle a una mujer! Que venga aquí pa’ que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta”, expresó el priista y arrancó los aplausos de sus compañeros.

Insistió en que el morenista había faltado al respeto a una Senadora tricolor, además de impedirle el uso de la palabra.

El altercado ocurrió cuando terminaron de cantar el Himno Nacional y además un empleado que intentó frenar la confrontación fue empujado por Alito, detruyendo además su equipo de trabajo y no quedó ahí, ya que instantes después regresó y continuó golpeándolo en el suelo.

Alito cacheteó a Noroña y lo siguió varios pasos intento golpearlo, mientras que otros legisladores se interponían.

Ahora son varias las voces que se están sumando, entre los propios legisladores, para pedir el desafuero de Alito Moreno.

Al mismo tiempo, diversos legisladores y legisladoras de oposición, tanto locales como federales han expresado su apoyo al dirigente priista por lanzarle el golpe a Noroña.