Apelará FGR decisión de juez que otorgó la libertad a Israel Vallarta

Ciudad de México.– El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional que apelará la decisión del juez que otorgó la libertad a Israel Vallarta, quien recientemente salió del centro penitenciario luego de estar preso sin sentencia por 20 años acusado de presuntamente pertenecer a la banda de secuestradores "Los Zodiaco".

El fiscal señaló que hay seis víctimas de secuestro no están relacionados con el montaje televisivo de 2005, organizado por policías al mando de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

"En este caso particular hay seis personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión", aseguró el fiscal.

"Nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño", explicó.