Anuncian día feriado en CDMX por inauguración del Mundial 2026

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles que el 11 de junio de 2026 será declarado como día feriado en la capital mexicana, coincidiendo con la inauguración del Mundial de Fútbol FIFA 2026. Esta medida busca permitir que la población disfrute plenamente de la ceremonia inaugural que se llevará a cabo en el icónico Estadio Azteca.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, donde Brugada enfatizó la importancia del evento para la ciudad. "Ese día va a ser muy importante", declaró la mandataria, destacando que el feriado facilitará la participación ciudadana en las festividades relacionadas con el torneo.

El 11 de junio de 2026 caerá en jueves, lo que podría extender el fin de semana para muchos capitalinos, fomentando el turismo y la economía local.

El Mundial 2026, que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá, marcará un hito histórico al ser el primer torneo de este tipo con tres naciones anfitrionas. La Ciudad de México no solo albergará el partido inaugural, sino también otros encuentros clave en el Estadio Azteca, que ha sido sede de mundiales anteriores en 1970 y 1986.

De acuerdo con fuentes oficiales, el feriado será de carácter inhábil, lo que implica un descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes en la CDMX. Brugada no detalló si esta medida se extenderá a nivel nacional, aunque se espera que genere un impacto significativo en el tráfico y la movilidad urbana, con la ciudad preparándose para recibir a miles de visitantes internacionales.