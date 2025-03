Anuncian construcción de más de 160 mil viviendas entre febrero y junio de 2025

Ciudad de México.- El Gobierno de México, informó en un comunicado que a través de Sedatu, avanza en la implementación del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar con la construcción de 160 mil 336 viviendas para familias de alta marginación.

Los trabajos, iniciados en Baja California Sur, Sonora y Yucatán, tienen como objetivo garantizar acceso a viviendas dignas y fomentar el desarrollo social.

De estas viviendas, 86 mil 556 serán construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) destacando que 17 mil 311 de ellas estarán destinadas a jóvenes mediante un modelo de renta.

Por su parte, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) edificará 73 mil 780 viviendas en 133 predios, priorizando eficiencia en la distribución y necesidades locales.

Los proyectos están respaldados por 338 predios que abarcan más de 2 mil hectáreas con capacidad para más de 400 mil viviendas, asegurando reservas territoriales para 2025-2026.

Además, el programa incluye convenios de colaboración en 24 estados y más de 100 sesiones de coordinación con participación de 400 servidores públicos. Este esfuerzo integral también busca fortalecer la transparencia, con requisitos claros para acceder a las viviendas y auditorías públicas en el manejo de los recursos.

El director del Infonavit destacó el congelamiento de 4 millones de créditos impagables, beneficiando a miles de familias con reducciones en tasas de interés, mensualidades y descuentos en saldo. También se establecieron prórrogas de pago para trabajadores que pierdan su empleo, apoyando a cerca de 100 mil acreditados al mes.

Congelamiento de créditos

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, el director del Infonavit también anunció que, a partir del 21 de febrero ya se encuentran congelados 4 millones de créditos impagables otorgados antes del 2013 y entre el 2014 y el 2021.

“El mensaje es para todos aquellos que todavía no reciben un comunicado del Infonavit, que tienen el problema, que no están enterados: que no se desesperen, la idea y la instrucción de la Presidenta es que estos 4 millones no solo se congelen, sino que se revierta la injusticia que se había cometido durante muchos años, todos van a estar en condiciones de poder pagar su crédito y de quedarse con su casa”, resaltó.

Añadió que, además del congelamiento de créditos a las y los beneficiarios se les otorgan beneficios adicionales a 600 mil personas se les aplicó disminución de tasa, de mensualidad y/o de saldo; mientras que 1.2 millones deberán ir a partir del 1 de marzo a oficinas del Infonavit.

También de manera automática a 500 mil personas se fijarán sus mensualidades con una tasa de interés del 4 por ciento a partir de julio y 1.7 millones tendrán descuentos en el saldo y la tasa de interés a partir del 4to trimestre del año.

En abril el Infonavit otorgará suspensiones en los pagos sin generar intereses cuando el trabajador pierda el empleo habrá prórroga hasta por 12 meses continuó y se beneficiarán con este mecanismo al menos a 100 mil acreditados de manera mensual.