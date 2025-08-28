Anuncia CFE apagón de 12 horas en este estado

Ciudad de México.- Antes de que llegue el fin de semana, habitantes de Reynosa, Tamaulipas, deberán prepararse para un corte prolongado en el suministro eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este jueves 28 de agosto llevará a cabo un apagón programado de 12 horas en la ciudad, derivado de trabajos de mantenimiento en la red.

La medida afectará principalmente a la Zona Centro, particularmente en las calles J. B. Chapa y Morelos, donde se encuentran viviendas y negocios que permanecerán sin energía eléctrica desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. La CFE advirtió que, en caso de surgir complicaciones técnicas, las labores podrían extenderse más allá del horario previsto.

El organismo explicó que el objetivo de estas maniobras es mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más eficiente y seguro a largo plazo. Además, enfatizó que el corte es necesario para proteger a su personal durante las labores de mantenimiento en líneas y subestaciones.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este apagón programado, la CFE recomendó a la población tomar medidas preventivas como:

Cargar por completo teléfonos móviles, laptops y otros dispositivos de uso esencial.

Desconectar aparatos electrónicos delicados, como televisores y computadoras, para evitar daños por variaciones de voltaje.

Tener linternas listas en lugar de velas, ya que estas últimas representan un riesgo de incendio.

Finalmente, la CFE pidió comprensión a los usuarios por las molestias que ocasionará la suspensión temporal del servicio, recordando que se trata de acciones necesarias para garantizar un mejor suministro eléctrico en Reynosa.