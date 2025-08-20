Choque en Tren Maya: investigan anomalía en cambio de vía en Izamal

Ciudad de México.- Tras el choque registrado el 19 de agosto en la estación Izamal, el director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, informó que una anomalía en el sistema provocó el cambio de vía que ocasionó el percance entre los trenes 304 y 307.

La Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya, junto con autoridades competentes, ya lleva a cabo la investigación para determinar las causas exactas del incidente.

De acuerdo con el funcionario, el tren 304 se dirigía hacia Cancún por la vía directa, mientras que el tren 307 permanecía estacionado en el andén. Según los registros, el aparato de vía estaba configurado de forma automática desde el centro de control en Mérida.

El problema surgió cuando al tren 304 se le autorizó el ingreso a la vía 4. En ese momento, al pasar el segundo bogie del coche número 3, el aparato cambió de posición de manera repentina y total.

“No es que la aguja se haya movido solo un poco; lo que ocurrió fue un cambio completo de posición. Es una anomalía que debemos analizar, porque en el diseño del sistema ferroviario esto no debería suceder”, subrayó Lozano.