Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, pide que ya no le llamen 'Andy'

Ciudad de México.– Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO y secretario de Organización de Morena, expresó su disgusto por que los medios se refieran a él con el diminutivo de "Andy", por lo que pidió evitar mencionarlo así, pues aseguró que con ese nombre le quitan el legado que construyó su padre.

Durante el episodio 11 del programa conocido como “La Moreniza”, espacio de difusión del partido Morena, el hijo del expresidente expresó su molestia.

"Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme ‘Andy’ es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre", declaró ante Luisa María Alcalde y Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido.

Más adelante, se refirió a su función como el encargado de la supervisión del proceso electoral en el estado de Durango. Según dijo, aunque opositores lo convirtieron en el objetivo de diversos ataques, ninguno de ellos lo llamó por su nombre debido “al miedo” que les genera llamarlo como a su padre.

"Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar, (Rubén) Moreira o Alito (Moreno), nunca me mencionaron por mi nombre ¿por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre".